В Еткульском районе строят дорогу, по которой отказывались ездить молоковозы

По поручению губернатора Челябинской области в качестве инвесторов к госпрограмме привлекли сельхозпредприятие

В Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». Один из примеров успешной реализации программы — строительство автодороги Погорелка — Долговка в Еткульском районе.

Дорога протяженностью 6,9 километра служит для транспортного сообщения между селом Долговкой и деревней Погорелкой. Кроме того, по ней ездит транспорт сельхозпредприятия «Коелгинское» — одна из площадок кооператива находится в Долговке.

Дорога была настолько разрушена, что по ней отказывались ездить молоковозы. Об этом корреспонденту 1obl.ru рассказал глава предприятия Анатолий Шундеев.





Так выглядела дорога до ремонта. Фото Алексея Журавлева

Чтобы отремонтировать дорогу по госпрограмме, надо было найти инвестора. Таким инвестором стало СПК «Коелгинское». Предприятие вкладывает в строительство дороги 46 миллионов рублей, это 10% от всей суммы. Полная стоимость работ весной 2025 года составляла 460 миллионов рублей.





Глава СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев. Фото Алексея Журавлева

«Реконструкция дороги протяженностью 6,9 километра включает работу на плотине. Поэтому сумма получилась внушительная», — пояснил Анатолий Шундеев.

В августе 2025 года работы на дороге Погорелка — Долговка продолжаются. Рабочие выравнивают дорожное полотно, устраняют пучины. На время ремонта проложили объездную дорогу для жителей, сообщает Миндор. Объездной дорогой пользуется и транспорт сельхозпредприятия.

В этом году запланирована реконструкция 4,3 километра автодороги. Закончить объект собираются в 2026 году.

Напомним, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Челябинской области увеличили объем финансирования социальных проектов сельской местности более чем в 2,5 раза, почти до полумиллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания региона.