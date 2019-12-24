На электронные трудовые книжки перейдут с 1 января 2020 в Челябинской области

Плюсы и минусы перехода обсудили эксперты.

Послушать 00:00

Данные, которые сейчас заносят в трудовую книжку, с нового года начнут передавать в ПФР. Организации с численностью сотрудников от 25 человек будут представлять данные в электронном виде, а те компании, где работает менее 25 человек — на бумажных носителях.

В ПФР передадут текущую информацию, о том, где на данный момент трудится гражданин. Старая история останется на бумаге в обычной трудовой книжке. До 15 февраля работодатели уже должны предоставить сведения за январь.

В течение всего 2020 года граждане должны определиться, какой трудовой — бумажной или электронной — они будут пользоваться. Если выбор падет на традиционную, то на рабочем месте также будут делать отметки в трудовую, если вы за прогресс — то старую книжку выдадут на руки.

«Молодые специалисты, только начинающие свой трудовой путь, сразу будут оформляться по электронным книжкам», — говорит начальник управления организации персонифицированного учета ОПФР по Челябинской области Тарас Ласюченко.

Оператором системы определен Пенсионный фонд России, данные от работодателя сотрудники фонда занесут в федеральную базу, все изменения гражданин сможет видеть в своем личном кабинете.

Однако юристы советуют не торопиться с переходом на новую систему и понаблюдать, как она будет работать. А руководителям рекомендуют помнить о том, что информацию нужно вносить правильно и вовремя.

«Штраф за нарушение в сфере информирования госорганов о трудовом стаже работников составляют от 35 до 50 тысяч за одного сотрудника», — отмечает адвокат Илья Филатов.

Плюсы перехода на электронную систему особенно ощутят сотрудники на удаленной работе, им не придется никуда выезжать, чтобы предоставить нужные сведения. Также специалисты фонда уверяют, что электронную книжку невозможно будет потерять — сведения хранятся в сертифицированной системе и надежно защищены.