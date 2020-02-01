Увольнение по-новому: какие важные законы вступили в силу 1 февраля?

Они коснутся очень многих россиян.

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С сегодняшнего дня, 1 февраля, в России вступают в силу поправки в законы. В том числе, теперь в Российской Федерации будут увольнять по новым правилам.

Как рассказали в министерстве труда, работодателей обяжут выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В этой справке будет вся информация о том, сколько и на какой должности проработал человек в компании. По сути, это аналог выписки из трудовой книжки.

Это нововведение связано с вступлением 1 января 2020 года в силу закона об электронных трудовых книжках. Тем, кто уже официально трудоустроен предоставят выбор между традиционной бумажной или же электронной версией документа. Но те, кто начнёт работать только в 2021 году, смогут претендовать только на электронную версию.

Также с этого месяца начинает также действовать норма, касающаяся вендинговых автоматов. В момент оплаты товара на дисплее торгового терминала должен будет появиться QR-код, содержащий информацию о проведённой операции. Покупатель может отсканировать его с помощью смартфона и восстановить все детали покупки. Это также им позволит сохранить право для жалоб или возврата.

Еще с 1 февраля выплаты льготникам проиндексируются на 3,1%. Изменения коснутся семей с детьми, инвалидов (а также их собак-проводников) и ветеранов. Также вырастут компенсации гражданам, подвергшимся воздействию после радиационных аварий или ядерных испытаний.

Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и многие другие.