Тысячи работников уже перешли на электронные трудовые книжки

Для кого новые трудовые являются обязательными?

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С января 2020 началось постепенное внедрение электронных трудовых книжек. Порядка 4100 человек уже приняли решение об отказе от бумажной трудовой книжки. В ряде преимуществ для сотрудника стоит быстрый доступ к сведениям книжки в любой нужный момент. Особенно это удобно для тех, кто собирается работать удаленно.

«На портале „Госуслуг“ и на сайте ПФР уже реализованы необходимые сервисы для контроля всех данных, которые вносит работодатель», — говорит начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Челябинской области Тарас Ласюченко.

Для тех, кто не готов отказаться от трудовой привычного формата, есть возможность использовать ее по назначению и дальше, электронные варианты — это в большей степени нововведение для работодателей — они обязаны представлять сведения в пенсионный фонд.

«Работодатель несет административную ответственность за несвоевременное предоставление сведений и допущенные ошибки в оформлении трудовой книжки», — объясняет специалист.

За сохранность сведений и защиту данных от кибер-атак ответственность несет пенсионный фонд, в учреждении сообщают, что сторонние вмешательства в базу сведены к минимуму. Говорить о минусах электронных трудовых пока рано, нужно оценить новшество на практике.

До конца года каждый сотрудник должен определиться, какой трудовой книжкой он будет пользоваться. Отметим, что для тех граждан, которые только собираются начать трудовую деятельность, со следующего года будет доступен только один формат книжки — электронный.