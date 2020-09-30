На две недели ограничат движение транспорта на Свердловском проспекте

Причиной станут работы на трамвайных путях.

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В Челябинске на две недели будет ограничено движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. ООО «ЧелябГЭТ» проведет запланированные работы по реконструкции межрельсового пространства. Из-за предстоящих работ будут введены ограничения, а также изменен маршрут нескольких автобусов.

«ООО „Челябинский городской электрический транспорт“ проведет работы в два этапа: первый этап — с 22:00 часов 1 октября до 05:00 часов 6 октября; второй этап — с 22:00 часов 7 октября до 05:00 часов 14 октября», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Поворот транспорта налево на данном перекрестке будет запрещен. Кроме того, будут изменены маршруты автобусов № 12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91.

«При движении в сторону Теплотехнического института автобусы будут двигаться по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, затем по проспекту Победы. При движении в сторону Комсомольского проспекта — без изменений», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Маршруты трамваев и троллейбусов останутся прежними, однако изменится график их работы. На время реконструкции путей электротранспорт будет работать с 05:00 до 22:00.

Челябинцев просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов.