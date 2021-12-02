В Челябинской области уровень безработицы стал ниже доковидного

Показатель за год уменьшился в 4 раза

По состоянию на 1 ноября в Челябинской области уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,03%, что в 4,4 раза меньше, чем в тот же период 2020 года. На конец октября в регионе зарегистрировано 19,1 тыс. безработных. Данные сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.





Вместе со снижением безработицы в регионе увеличилось количество вакансий. По сравнению с прошлым годом предложений о работе стало больше на 10,4 тыс. — 44,1 тыс. вакансий.

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в Челябинске (0,7%), Магнитогорске (0,8%) и Копейске (0,9%). Самый высокий уровень безработицы — в Нязепетровском муниципальном районе (4,3%), Верхнеуральске (3,2%) и Брединском муниципальном районе (3%).