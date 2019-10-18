На добровольно-принудительные пожертвования можно пожаловаться в прокуратуру области

Ведомство организовало работу горячей линии для сбора информации о нарушениях в образовательных учреждениях.

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Жалобы на поборы в школах и детских садах регулярно появляются с соцсетях и материалах СМИ. В прокуратуру Челябинской области сначала года поступило 16 обращений от родителей школьников. Учащихся заставляют платить «добровольные» пожертвования, которые идут на оснащение и поддержания школ. Такие случаи выявили в Карабаше.

«В правилах школ, где расписано о родительских комитетах говорилось, что законные представители несовершеннолетних обязаны оказывать материальную помощь образовательным учреждениям Карабаша. Прокурором города принесены протесты, по результатам которых их положения стали соответствовать действующему законодательству», — пояснили в прокуратуре региона.

В Лицее № 97 выпускники прежде, чем получить аттестат, должны были передать родителям информацию о задолженностях. Школьникам раздали бланки, в которых значилась строка, информирующая о долгах по «добровольному» пожертвованию. Как пояснили в прокуратуре области, такие действия не допустимы. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ряде школ, родителей заставляли покупать учебники в библиотеку.

«В школе Красноармейского района библиотечный фонд не был обеспечен учебной литературой для учащихся, что создавало условия для незаконного взимания денежных средств с родителей. Прокурор района вынес представление директору школы», — рассказали правоохранители.

Деньги взимали и в профессиональных учреждениях. Так, в Челябинском педагогическом колледже № 2 студентов заставляли оплачивать нужды колледжа.

«Педагогическими работниками на собрании выпускников оказывалось воздействие с целью понуждения их к сдаче денежных средств на нужды образовательного учреждения. По обращению студентов проведена проверка, выявлены нарушения принципа бесплатности образования. Директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого заведующий отделением дошкольного образования профессионального учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре области.

В прокуратуре Челябинской области работает горячая линия (351) 239-21-07. По этому номеру жители могут сообщить о незаконных действиях в учебных заведениях.