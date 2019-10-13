В Челябинске мальчик выпал из окна школы

Ребенок находится в больнице.

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В Челябинске 8-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района города в пятницу, 11 октября. По предварительным данным, ребенок госпитализирован с переломами.

Как стало известно из собственных источников, в момент происшествия школьники находились в актовом зале. Педагога рядом не было. Девочка попросила мальчика что-то достать, для этого он забрался на подоконник, но не удержался и сорвался вниз.

«Материалы дела находятся в полиции Тракторозаводского района. Инспекторы ПДН выясняют причины случившегося, опрашивают свидетелей», — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что семья ребенка характеризуется как благополучная, ранее на учете не состояла.