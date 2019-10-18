До конца своих дней на любимой работе: в Челябинске учитель скончалась во время школьного конкурса

В этот момент в актовом зале вместе с ней находились ученики и коллеги.

Послушать 00:00 В одной из школ Челябинска скончался преподаватель, прямо во время конкурса чтецов. Трагический случай произошел в школе № 39, расположенной на улице Марченко. Дети собрались в актовом зале, чтобы принять участие в конкурсе, в зале присутствовали и другие учителя, классные руководители. «Преподавателю стало плохо. Педагоги сразу же вывели детей из актового зала. Медицинский работник начала оказывать доврачебную помощь. Мы сразу же вызвали скорую помощь, бригада приехала очень быстро, после вызвали вторую бригаду, но спасти преподавателя не получилось», — сообщила сайту «Первый областной» директор образовательного учреждения Светлана Урванцева. Отметим, что педагог уже достигла пенсионного возраста, ей было 62 года.