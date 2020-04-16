На дистанционное обучение в Челябинской области также перешли музыканты и художники

Преподавание вокалу и живописи в онлайне оказалось возможно.

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Уже довольно продолжительное время уроки у школьников проводятся в режиме онлайн. Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в привычный процесс обучения. И если со школьной программой все ясно, то как можно перенести в онлайн дополнительные уроки — вокал, живопись? Ведь это именно те направления, где присутствие ученика рядом с учителем крайне необходимо.

Но и здесь преподавателям не осталось выхода, кроме как учить по видеосвязи. Так, педагог школы музыки Петр Неман ранее каждую неделю занимался с сотней учеников. Но заниматься по онлайн-методике согласились лишь несколько человек.

«Наша главная задача — это научиться работать в этом формате. К сожалению, для работы онлайн методички не существует. И поэтому нам приходится выкручиваться и придумывать что-то свое», — рассказывает Петр Неман, педагог эстрадно-джазового вокала школы музыки.

Зато по экспериментальной онлайн-методике согласились заниматься люди и из других городов. Ведь попасть на живой урок не у всех есть возможности, а такие курсы — выход для тех, кто хочет развивать свой голос. Особенно в тот момент, когда школа музыки дает возможность попробовать позаниматься бесплатно на пробных занятиях.

А вот художница из поселка Рощино к онлайн занятиям давно привыкла. Чтобы не терять времени на поездки в студию, Мария Матвейчук наладила дистанционные уроки по живописи. И уже 5 лет учит писать картины на расстоянии.

Художница использует в работе две камеры — одну установила над холстом, а другая находится на ноутбуке, где Мария объясняет теорию. Из инструментов нужны всего лишь лист бумаги, краски, кисти или карандаши. В крайнем случае, уверяет Мария, можно рисовать и пальцем. Ведь для творчества нет преград.

«Еще один плюс онлайна — мы находимся на расстоянии. Я не могу физически помочь. Поэтому ученику приходится делать столько раз, чтобы у него самого все получилось. Но также есть альтернатива — сделать так, как он считает нужным. Это тоже некая зона роста», — поделилась Мария Матвейчук, педагог по живописи и рисунку.

Отметим, что во время ограничительных мер большим спросом стали пользоваться различные онлайн-марафоны, тренинги, курсы обучения. И все это можно сделать, имея лишь компьютер или смартфон.