На ЧМЗ суд закрыл хостел в подвале жилого дома из-за проблем с пожарной безопасностью

Единственный эвакуационный выход был заблокирован

Прокуратура добилась закрытия опасного хостела в Металлургическом районе Челябинска. К силовикам обратились жители дома по Часовой, 5, в подвале которого обосновался Центр социальной адаптации и помощи нуждающимся «Вернись к жизни» со своими подопечными, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверкой прокуратуры установлено, что в хостеле оборудовано восемь комнат на 41 койко-место, на момент проверки проживало более 20 человек.

«В каждой комнате имеются обогреватели, чайники, пепельницы. На окнах пяти помещений установлены решетки. При этом единственный эвакуационный выход в помещении завален бытовым мусором. Документация по пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация и огнетушители — отсутствуют», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, работа хостела создавала опасные условия как для постояльцев, так и для жителей многоквартирного дома.

Директору центра «Вернись к жизни» было внесено представление об устранении нарушений закона, возбуждено административное дело о нарушении требований пожбезопасности.

Деятельность хостела прекращена.