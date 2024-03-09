На Челябинскую область вновь надвигается похолодание

В дневные часы температура упадет почти до -10 градусов

До конца этой недели в Челябинской области еще задержится умеренная температура. А с понедельника в регионе снова похолодает. Как сообщили синоптики Уральского Гидрометцентра, в уральские регионы поступит очередная порция холодного воздуха.

В понедельник, 11 марта, синоптики обещают в Челябинске около −5 градусов и небольшой снег. Во вторник температура воздуха составит −8 градусов. Также возможны слабые осадки. В среду будет около −5 градусов, затем температура поднимется до 0 градусов. В выходные дни столбики термометров вновь поднимутся до плюсовых значений.

На юге Челябинской области температура воздуха на предстоящей неделе будет чуть выше: около −5 градусов в первой половине недели и до +3 градусов во второй.

На западе региона в понедельник ожидается около −6 градусов и снегопад. Во вторник похолодает до −9 градусов. Осадки ослабнут, но не прекратятся. Со среды температура также начнет подниматься и к концу недели станет плюсовой. Слабые осадки сохранятся до конца недели.

Аналогичная погода ожидается и в горах, только осадков там будет больше.

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