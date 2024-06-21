Андеграунд, спортивная дисциплина или хобби для взрослых: как развивается скейтбординг в Челябинске

Он перестал быть исключительно молодежным видом спорта

Скейтбординг всегда считался уличной культурой: молодежь стайками собиралась в пригодных для катания местах и, по мнению окружающих, портила перила и памятники. Непосвященные вряд ли при этом задумывались, что этот спорт пришел с улиц, а самим райдерам требуется много времени, сил и здоровья для освоения того или иного трюка. Со временем часть скейтеров перекочевала на площадки, которые стали строить специально для них.





В Челябинске в последние годы также появляется все больше мест для катания, а тягу к экстриму испытывают не только школьники и студенты, но и люди более старшего возраста. В Международный день скейтбординга (Go skateboarding day) ИА «Первое областное» выяснило у президента Федерации скейтбординга региона и тренера сборной Анатолия Янченко, какие изменения претерпела уличная культура.

Сборная Челябинской области

Отправной точкой стремительного развития скейтбординга в Челябинской области стала регистрация федерации в регионе — 19 мая 2019 года. Потом сформировали сборную, в которую в настоящий момент входят 10 человек. Это шесть мальчиков и четыре девочки в возрасте от 12 до 23 лет, которые регулярно выступают на чемпионатах России.





Скейтбордисты, по словам Анатолия, показывают серьезные результаты. На чемпионате России, который прошел в апреле в Краснодаре, спортсменка из сборной Челябинской области заняла третье место. Она попала в сборную России и будет принимать участие в Играх дружбы.





Скейт-парки

Мест для катания становится больше. Этим занимается и федерация, и власти. Самая лучшая, по словам Анатолия Янченко, находится на ЧМЗ — в парке Тищенко. Это первый бетонный скейт-парк в Челябинске. Площадка с таким покрытием считается идеальной для отработки трюков (помимо мест с мраморным покрытием).





Покататься также можно в Кременкуле (там тоже бетонный парк), парке Гагарина, Арт-сквере, на площади Революции. В этом году напротив памятника Ленину установили новые — более качественные — фигуры.

«Хороший скейт-парк, который удовлетворяет потребностям велосипедистов, самокатеров. Есть большая рампа для скейтбордистов. Установили новые фигуры — такие, каких в городе еще не было. И на сегодняшний день фидбэк от экстремалов очень позитивный — что появились новые фигуры и можно развиваться», — отметил Анатолий.

Однако они пока недотягивают до уровня площадок, на которых проходят чемпионаты России.





«Те скейт-парки — с более сложными высокими фигурами, препятствиями, и готовиться у нас в Челябинске особо негде. Но тем не менее у нашей сборной очень хорошие результаты. Думаю, площадки будут еще появляться. И там уже более серьезные фигуры начнут возводить», — добавил спикер.

Обучение

Скейтбординг не только частично вышел из андеграунда, став олимпийским видом спорта, но и перестал быть исключительно молодежным. В Челябинске на бесплатных тренировках обучают горожан в возрасте от шести лет и до бесконечности. Главное — чтобы позволяло здоровье. Например, у Анатолия тренируются взрослые в возрасте и 38, и 48, и даже 52 лет.

Свой выбор они аргументируют просто: в детстве попробовали встать на скейт, упали и забросили желание кататься в дальний угол.

«Начать кататься на скейте — непросто. Тут нужна серьезная подготовка. Не обязательно делать суперсумасшедшие трюки, достаточно выучить базовые. Их учат месяцами, делая по 100, 200 попыток. Но рано или поздно они получаются. От каждого сделанного трюка хочется петь», — отметил спортсмен.



Маленькие дети в скейт-парках и их безопасность

Скейт-парк — это место, которое подразумевает высокие скорости и жесткие падения. На таких площадках появляются маленькие дети без шлема и другой экипировки чаще всего на самокатах. Родители, по словам Анатолия, объясняют свое решение допустить ребенка на площадку тем, что она предназначена для всех.



«В парке взрослые 30-летние дядьки летают, пробуют трюки, и одновременно там катаются детишки от 3 до 6 лет, которые используют скейт-парк как горки. Когда детей сбивают, выглядит это страшно. Родители ведь не выпускают своих детей на футбольное поле, когда там играют взрослые люди. В скейт-парк запускают почему-то спокойно. Общий язык с родителями детей периодически получается найти: либо ребят отправляют к тренеру, либо надевают защиту. Но это проблема по всему миру, не только в Челябинске», — отметил президент федерации.





Улица vs скейт-парк

Изначально скейтбординг зарождался в калифорнийских бассейнах, потом перекочевал на улицы, объяснил Анатолий. Молодежь передвигалась на досках по улицам, перепрыгивала ступеньки, запрыгивала на бордюры, объезжала людей. В этом и заключается большая часть культуры.

Лучшими местами для катания скейтеров являются гладкие поверхности, поэтому на улицах чаще всего их можно встретить рядом с монументами, у подножия которых плитка из мрамора. Променять стрит на парк райдеры готовы лишь в том случае, если фигуры будут схожи с уличными препятствиями.

«Андеграунд на улицах остался, но это не значит, что все скейтбордисты стали спортсменами. Просто появилась новая опция — профессиональный скейтбординг, где идет более серьезная спортивная подготовка и ребята участвуют в соревнованиях», — подытожил Анатолий.





В конце июля и начале августа в Челябинске пройдут чемпионаты Челябинской области. Райдеры будут соревноваться в двух дисциплинах — «парк» и «стрит».