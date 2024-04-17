В Ленинском районе Челябинска обновят стадион «Лидер»

Работы уже начались

В Ленинском районе Челябинска приступили к обновлению одного из спортивных центров района — стадиона «Лидер». Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Александр Орел, на объекте заменят искусственное покрытие футбольного поля и трибуны.

«До 1 июня заменят газон, а к середине августа на месте старых бетонных конструкций появятся комфортные крытые трибуны на 774 места. Кстати, старое искусственное покрытие будет передано в детские сады для дальнейшей эксплуатации», — рассказал Александр Орел.

На работы выделено более 30 миллионов рублей.

Александр Орел подчеркнул, что стадион «Лидер» — важный объект: он является базовой площадкой для пяти спортивных школ.