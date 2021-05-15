На челябинские пляжи вышли на дежурство матросы-спасатели

Соответствующее поручение дала накануне глава Челябинска Наталья Котова

С сегодняшнего дня, 15 мая, в Челябинске на шести муниципальных и нескольких частных пляжах организовано дежурство матросов-спасателей. Соответствующее поручение дала накануне глава города Наталья Котова в связи с жаркими температурами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Так, матросы-спасатели уже дежурят на муниципальных пляжах, расположенных на Первом озере в районе переулка Мамина; в Чурилово в районе улицы Черничной; на озере Смолино в районе улицы Дачной; на пляже «Прибой» на Смолино; на городском пляже и на пляже со стороны Изумрудного карьера на Шершневском водохранилище.

«В местах, где купаться нельзя, установлены запрещающие знаки и аншлаги»,— уточнили в городской мэрии.

Напомним, накануне Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на городских водоемах, поскольку из-за жарких температур не исключила открытия купального сезона раньше обычного.

Накануне корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на озере Смолино и Шершневском водохранилище и узнали, готовы ли пляжи к наплыву отдыхающих.

Кроме того, сегодня, 15 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить дежурство спасателей на всех водоемах, где обычно отдыхают южноуральцы.