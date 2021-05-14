В Челябинске из-за аномальной жары могут досрочно открыть купальный сезон

Глава города поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей

Сегодня, 14 мая, глава Челябинска Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на городских водоемах. Из-за предстоящей жары в +36 градусов купальный сезон могут открыть досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В предстоящие выходные в городе ожидается аномальная для мая жара — воздух прогреется до +36 градусов. Поэтому глава Челябинска Наталья Котова не исключает открытия купального сезона раньше обычного. Мэр распорядилась организовать дежурство спасателей на водоемах.

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