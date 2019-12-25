1000 обманутых дольщиков из 4000 въехали в свои квартиры

Губернатор рассказал, как решается острая проблема региона.

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В Челябинской области 56 проблемных домов, а это значит, что почти у 4000 человек новоселье было отложено. В 2019 году 1000 человек расселили. В основном это были дома с высокой степенью готовности, достроить их было не так дорого, но очень важно, так как объекты начали разворовывать.

По многим объектам, не имеющим ранее решения, решение все-таки нашли. Федеральное законодательство позволило все дома, которые не имели перспективы, зарегистрировать в фонде Дом. рф.

«Мы посчитали эти дома, сделали заявку, создали свой фонд, в который перечислили региональные деньги и нам сегодня понятно что есть порядка 32 домом, которые уже внесены в соответствующий реестр Дом. рф. Начались процедуры банкротства. Если застройщик не смог выполнить обязательства, дом. рф через суд забирает все дома и за счёт федеральных средств, софинансированных региональным бюджетом, в течение трёх лет будут эти дома достраивать», — сказал Алексей Текслер.

Также будет возможность компенсировать дольщикам стоимость квадратного метра по цене рыночной. Губернатор отметил, что в регионе больше нет домов без статуса, все объекты прописаны в Дом. рф и вскоре будут достроены.

«Это принципиально. На федеральном уровне принято решение, что больше этой проблемы не будет, через проектное финансирование сегодня, если человек решил внести деньги, то эти деньги попадут на специальный счёт, который будет принадлежать человеку, а застройщик будет строить на свои деньги. А в случае чего, человек сможет себе деньги вернуть. Все новые проекты, которые будут в Челябинске запущены, они будут идти через эту систему и люди точно не пострадают», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что хорошо понимает проблемы дольщиков. Однажды Алексей Текслер сам стал «обманутым», приобретя пять лет назад квартиру, которая не сдана до сих пор. Губернатор обозначил, что проблема является особенно острой, когда у людей нет альтернативной жилплощади. И заверил, что в регионе помогут всем.