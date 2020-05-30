Ещё двое заболевших: решение об участии Челябинского гарнизона в построении 24 июня ещё не принято

В филиале продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом.

Послушать 00:00

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в челябинском ЧВВАКУШе. Всего на сегодняшний день коронавирусом болеют 15 курсантов — несколько дней назад выявили ещё два случая заболевания COVID-19. И теперь неизвестно, будут ли курсанты военного училища принимать участие в торжественном построении войск 24 июня.

«22 мая курсант 3 курса с признаками ОРВИ был направлен в гарнизонный военный госпиталь. У военнослужащего был взят тест на коронавирус, который показал положительный результат. После определения круга контактировавших у всех были взяты пробы на коронавирус. В результате у 12 военнослужащих обнаружена положительная реакция без проявления каких-либо симптомов и клинических признаков заболевания. За прошедшие дни в филиале были выявлены ещё два курсанта, у которых подтвердился коронавирус. Они находятся в гарнизонном госпитале»,— рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Известно, что все они изолированы от других курсантов, питание организовано отдельно, а также проводится ежедневная санитарная обработка всех помещений.

Но будут ли курсанты участвовать в построении войск 24 июня этого года? Ведь именно в этот день по всей стране пройдёт Парад Победы, перенесённый из-за коронавируса.

«Решение о проведении торжественного построения войск Челябинского гарнизона 24 июня 2020 года начальником гарнизона еще не принято. Говорить об участии личного состава филиала в каких-либо мероприятиях за пределами служебной территории и подготовки к ним преждевременно»,— добавил источник.

Напомним, ранее в пресс-службе ЦВО отмечали, что в начале мая курсанты были отправлены в летний отпуск на 30 суток. На сегодняшний день там остаются те, кто проходит лётную практику, а также члены личного состава, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения.