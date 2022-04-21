На автодороге Челябинск — Троицк стартовал ремонт

Работы завершат 20 сентября

На автодороге федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан стартовали ремонтные работы. Дорожники ликвидируют дефекты покрытия на участке с 32-го по 53-й километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах, сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Специалистам предстоит устранить дефекты покрытия фрезерованием, восстановить разрушения. Также в порядок приведут посадочные площадки на автобусных остановках, смонтируют новые автопавильоны, заменят перила.

«На ремонтируемых участках установят оцинкованное металлическое барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики, в дорожное полотно вмонтируют датчики температуры и состояния покрытия, нанесут термопластиковую разметку со светоотражающими элементами, устроят шумовые полосы», — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Ранее сообщалось, что до 20 сентября движение на участке будет осуществляться по трем полосам из четырех.

Ремонт дорог в Челябинской области производится только с применением отечественных строительных материалов, поэтому санкции не скажутся на темпах выполнения работ, сообщили в правительстве Челябинской области.

В Челябинской области усилится контроль со стороны общественников за качеством содержания и ремонта дорог. Этот вопрос губернатор Алексей Текслер обсудил с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим.

