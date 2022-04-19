Алексей Текслер обсудил с общественниками контроль за содержанием дорог в Челябинской области

Губернатор встретился с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим

В Челябинской области усилится контроль со стороны общественников за качеством содержания и ремонта дорог. Также без внимания региональных представителей общественного Народного Фронта не остается ситуация с ростом цен на продукты и товары первой необходимости. Эти и другие вопросы губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим, сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Текслер отметил, что непростая повестка и риски, связанные с геополитическими событиями, требуют оперативных решений и оценки ситуации. Внимание ОНФ к вопросам, которые волнуют жителей региона, помогает органам исполнительной власти принимать правильные решения.

«На ОНФ возложена серьезная миссия. Это вопросы качества жизни — от мониторинга цен до рисков, связанных с сохранением рабочих мест. Одна из задач Народного Фронта — проверка и контроль за эффективностью расходования бюджетных денег. В первую очередь речь идет о выполнении национальных проектов», — отметил губернатор и обратил внимание, что региональные общественники большое внимание уделяют нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Так, например, представители Народного Фронта проверили качество содержания дорог регионального значения, выявили самые запущенные участки и назвали халатных подрядчиков. А по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» представители регионального ОНФ назвали города-аутсайдеры по качеству содержания общественных пространств.

«Совместно с администрацией Челябинска проводим рейды, на которых выявляем участки дорог в ненормативном состоянии, чтобы ремонтировать их по гарантии подрядчика. Такая совместная работа повышает уровень доверия к органам исполнительной власти, способствует более эффективным результатам», — пояснил Денис Рыжий.

Он также уточнил, что в основная задача Фронта — не допустить спекуляции цен на продовольствие, продукты первой необходимости.

«Мы осуществляем еженедельный мониторинг цен», — уточнил он.

Губернатор поддержал эту работу и напомнил, что поручил увеличить гарантийные сроки по строительству и ремонту дорог — по некоторым объектам до восьми лет.