На автодороге Челябинск — Троицк до сентября ограничили движение транспорта

Участок трассы будут ремонтировать

На автодороге федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан временно ограничат движение транспорта. На участке с 32-го по 53-й километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах стартовали работы по ремонту дороги, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«До 20 сентября 2022 года здесь введено временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — говорится в сообщении.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266‑65‑63.