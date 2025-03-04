На 8 Марта челябинцы готовят в подарок съедобные букеты, аксессуары и фотоаппараты

Выбором презента горожане озаботились еще в феврале

Перед 8 Марта в Челябинске продажи съедобных букетов выросли в 3,5 раза, а клубники в шоколаде — в 3 раза. Спрос на аксессуары ручной работы для женщин увеличился тоже в 3 раза. Активная подготовка к 8 Марта началась еще в феврале: продажи подарков за последний месяц выросли на 10%, сообщили ИА «Первое областное» в «Авито».

Съедобные букеты обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий. Зачастую это альтернатива цветам: тоже ярко и оригинально, но можно съесть. В этой категории также пользуется спросом клубника в шоколаде. Причем это хит продаж в преддверии 8 Марта уже не первый год.

Заметен интерес к ремням, обвесам разной формы, брелокам и изделиям из бисера. Кроме того, выросли продажи шкатулок (+54%) и свечей ручной работы (+36%).

Продажи видеоигр выросли на 55%. Возвращается интерес к «мыльницам», «зеркалкам» и ретрофотоаппаратам. И это несмотря на хорошие фотокамеры, которые есть в каждом смартфоне. Технику стали покупать на 19% чаще. На 10% выросли продажи планшетов и электронных книг.

Одежда и обувь все еще в тренде. На них приходится почти 42% всех продаж. Кроме того, люди теперь активнее ищут винтажные вещи. Также спрос есть на товары для хобби (доля в 12%), красоты и здоровья (7%). Продажи женских сумок выросли на 9%, а бижутерии — на 20%.

Классические подарки по-прежнему популярны: продажи наборов косметики выросли на 22%, а парфюмерии — на 3%. Букеты заказывают на 46% чаще. Популярность растений в горшке в качестве альтернативы срезанным цветам увеличилась на 41%.