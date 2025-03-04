Тюльпаны к 8 Марта подорожали в Челябинске на 25%

Ассортимент увеличился за счет поставок цветов из Китая

Цветочные бутики Челябинска расширили ассортимент к 8 Марта, но цены, как заметили горожане, кусаются. Тюльпаны от российских производителей подорожали за год на 25%, до 150 рублей за штуку. Европейский цветок обойдется еще дороже — от 250 рублей за штуку. При этом дефицита букетов нет. В канун праздника на Урал завезли еще 12 тонн цветов из Китая, из них 6 тонн — тюльпаны. Какие букеты в тренде, узнавала корреспондент ИА «Первое областное».

«В этом году поступает больше заказов, чем в прошлом. Выбор цветка стал разнообразнее, но если говорить про 8 Марта, то по традиции покупают тюльпаны. Мы работаем с цветками нежных нюдовых оттенков — бледно-розовый, белый, светло-желтый. Цена тюльпана — от 180 рублей за штуку, крупный бутон — от 250 рублей за штуку. Заказывают в основном букеты от 15 штук, стоимость — от 3 тысяч рублей и выше», — говорит основательница салона «Цветочный» в Челябинске Ксения Рубан.

По ее словам, альтернатива тюльпанам к 8 Марта — нарциссы, ирисы, мимоза, но лучше, если они будут объединены в цветочную композицию. В тренде — бахромчатые тюльпаны и вывернутые, когда цветок широко раскрыт. Раскрывает цветок флорист по особой технологии, завозится в салон он в обычном виде.

В розничной продаже почти не найти пионов. Их не выращивают в России, завозят в основном из Нидерландов. Стоимость одного такого импортного цветка начинается от одной тысячи рублей. Российские цветы сегодня поставляют на Южный Урал из Краснодарского края, республик Удмуртии и Мордовии, Московской, Калужской и Свердловской областей. Их стоимость, как правило, на 10% ниже импортных аналогов.

Второй год подряд завозят в регион тюльпаны, хризантемы, эустомы из Китая. По словам флористов, визуальных отличий китайский цветок от голландского не имеет, в перспективе это может обрушить цветочный бизнес Европы. По аналогии с авторынком, где китайские бренды успешно потеснили немецкий автопром. Сегодня даже в цветочном бутике «Амстердам», что назван в честь города в Нидерландах, — отечественные цветы.

«Мы закупаем тюльпаны в Краснодаре. Цветок крупный и простоит долго. Под заказ оформляем букеты. Если говорить о трендах, то упаковка не должна быть кричащей, лучше выбирать пастельные матовые тона: нежно-розовый, сиреневый, бледно-желтый. В моде зеленые, белые и желтые тюльпаны. В букете сам цветок должен притягивать внимание, удивлять и радовать, а не его упаковка», — уточнила основательница цветочной лавки «Амстердам» Полина Симбирякова.

В онлайн-бутиках букеты с мимозой и гиацинтами продают от 1,9 тысячи рублей. Есть возможность заказать монобукет из мимозы — от 1 тысячи рублей в красивой матовой или полупрозрачной упаковке. В шляпной коробке такой монобукет будет стоить от 2 тысяч рублей.

Для любителей селфи и фотозон можно оформить заказ на «цветочную комнату». Тогда к вам доставят сразу несколько пышных букетов, но выполненных в едином стиле. Стоимость композиций — от 20 до 100 тысяч рублей.

Для желающих сэкономить на букете в челябинских супермаркетах продают пять тюльпанов в обертке по 449 рублей (89 рублей за штуку) и веточку мимозы по 149 рублей за штуку. Ведь главное не чек, а внимание.