Треть мужчин в Челябинске считают лучшим подарком на 8 Марта сюрприз

В стоп-лист презентов попали товары для дома и творчества, книги

Мужчины Челябинска в преддверии Международного женского дня задумались о подарках, при этом 35% считают лучшим — сюрприз. И только четверть участников опроса планируют прямо спросить, чего хочет женщина, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования они предоставили ИА «Первое областное».

В стоп-лист презентов в этом году женщины включили товары для дома и творчества, книги. При этом товары для хобби и творчества вошли в топ‑5 подарков, которые планируют подарить мужчины. Лишь 3% планируют сделать подарок к 8 Марта своими руками, при этом всего 8% женщин будут рады изделию ручной работы.

«Мужчины Челябинска считают, что хороший подарок к 8 Марта стоит около 4,4 тысячи рублей. Однако, по мнению женщин, эта сумма составляет 7,8 тысячи рублей», — сообщают в «Авито».

Треть жительниц Челябинска (33%) хотели бы получить в подарок цветы. Еще 29% женщин обрадуются косметике и парфюмерии. Четверть жительниц Челябинска (26%) считает, что лучший подарок — это деньги. Однако лишь 18% мужчин готовы подарить их на 8 Марта.

Пятая часть мужчин (21%) и 15% женщин в Челябинске убеждены, что подарок может быть любым, потому что главное — внимание.