В Челябинске откроют цветочные ярмарки в преддверии 8 Марта

Они заработают с середины недели

В Челябинске к Международному женскому дню откроются цветочные ярмарки. Об этом заявили на аппаратном совещании в мэрии.

Сейчас определяются с местами продажи цветов. Например, в Калининском районе их будет 18, точки будут работать с 5 по 9 марта. Шесть точек заработают на проспекте Победы, пять — на улице Кирова, четыре — на Братьев Кашириных, по одной на 250-летия Челябинска, Чичерина, Молодогвардейцев.

В Металлургическом откроют 11 точек: на Богдана Хмельницкого, Комаровского, 50‑летия ВЛКСМ, 60‑летия Октября, Сталеваров, шоссе Металлургов. Ярмарки будут работать с 6 по 8 марта.

Известно, что в Тракторозаводском районе официально открытых точек с цветами не будет. По другим районам информации пока нет.