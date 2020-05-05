На 71 году жизни скончался экс-ректор Уральского спортивного вуза

Незадолго до этого из жизни ушёл его сын.

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4 мая на 71 году жизни скончался ректор Уральского государственного университета физической культуры Леонид Куликов. За свою жизнь он получил множество званий, написал более 150 научных публикаций и провёл значительную работу в стенах университета, которым руководил более 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УралГУФК.

Леонид Михайлович родился в Копейске, в 1974 году окончил Челябинский филиал Омского государственного института физической культуры. Начал свою трудовую деятельность в университете в качестве преподавателя кафедры лыжного спорта и впоследствии стал его ректором, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

«Под его руководством вуз получил статус академии, а затем и университета, были открыты магистратура, аспирантура, докторантура, советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, созданы институты экономики, туризма и социально-культурного сервиса, факультеты оздоровительных технологий, экономики, юриспруденции и гуманитарных наук. За время работы Леонида Михайловича ректором в течение 26 лет контингент студентов университета значительно увеличился — от нескольких сотен до тысяч человек»,— рассказывают в пресс-службе УралГУФК.

На протяжении 20 лет Леонид Куликов возглавлял Уральскую Олимпийскую Академию, с 2002 года стал вице-президентов Российской студенческого спортивного союза.

Является заслуженным работником физической культуры России, Почетным работником высшего профессионального образования РФ, награжден грамотами Губернатора Челябинской области и Государственного комитета по физической культуре и спорту и множеством почётных нагрудных знаков.

Редакция сайта «Первый областной» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Леонида Куликова, выраженным руководством университета.