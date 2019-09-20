Новые автобусы выехали в рейс на улицы Челябинска

Пассажирам теперь будет добиваться до места назначения гораздо комфортнее.

Послушать 00:00

Сегодня, 20 сентября, на улицы города вышли новые экологические автобусы. Транспорт появился на маршруте 64 и будет оснащен камерами наблюдения, кондиционерами, Wi-Fi, зарядными устройствами USB на поручнях и выдвижными рампами для пассажиров с колясками и инвалидов.

«Сегодня первый день, когда автобусы 64 маршрута вышли на линию. У пассажиров данного маршрута сократиться время ожидания, так как сейчас их по городу стало гораздо больше. Маршрут является одним из самых востребованных у нас в городе и мы возлагаем на него большие надежды», — рассказал начальник управления транспорта Администрации города Челябинска Максим Кичеев.

«Ура 64 теперь дождаться! Ну наконец-то, а то до работы не добраться, очень рада»,— поделились пользователи соцсетей.

Напомним, ранее администрация города заключила четыре контракта на 66 новых автобусов. Всего на обновление общественного транспорта было выделено более 760 миллионов рублей.