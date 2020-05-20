Челябинский областной госпиталь ветеранов получил автомобиль, приобретенный к саммитам ШОС и БРИКС

Теперь на нем будут ездить медики, оказывающие неотложную помощь.

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Автомобили, закупленные для проведения саммитов ШОС и БРИКС, передают в пользование министерства здравоохранения. Такое решение было принято правительством Челябинской области. Машины направят в госпиталь ветеранов войн, перинатальный центр, кардиодиспансер и в другие медучреждения региона.

Первый автомобиль уже приняли в Челябинском областном госпитале ветеранов войн. Заместитель начальника учреждения по поликлинике Ольга Овсянникова рассказывает, что нагрузка на медучреждение выросла.

«Нагрузка сейчас большая. Потому что основной акцент сейчас оказания медицинской помощи ветеранам войн это на дому. До 30-ти вызовов оказывается на дому. Плюс идёт дистанционная работа — работа по телефону. Общаемся с пациентами в ежедневном режиме», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Ольга Овсянникова.

С собой на вызовы врачи берут мобильные аппараты для диагностики, например аппарат УЗИ или ЭКГ. В новой «Тойота Камри» можно будет перевезти больше оборудования.

«Конечно, это другие эмоции. Это комфорт. Это удобно. Да, это удобно для медицинских работников работать в такой машине. И, конечно, на такой машине можно и другое совсем оборудование доставить для пациента», — комментирует ситуацию Ольга Овсянникова.

Такие же машины получат еще 13 медицинских учреждений области. 4 авто будет передано в больницы Челябинска.

Напомним, решение о передаче иномарок, закупленных для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС, учреждениям здравоохранения и социальной защиты для работы в режиме пандемии было принято губернатором Челябинской области. Регионом были закуплены порядка 50 автомобилей «Тойота Камри», только часть из них останется в правительстве.