На 50% должны вырасти доходы жителей Челябинской области к 2024 году

Такие цели ставят перед собой правительство региона и федерация профсоюзов.

Послушать 00:00

Перед правительством региона и Федерацией профсоюзов стоит задача определить основные приоритетные направления в рамках указов президента, озвученных в послании Федеральному Собранию. Алексей Текслер обсудил их с новым председателем организации Олегом Екимовым.

«Мы должны активно заняться вопросом повышения заработных плат, у нас есть в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и областью, пункт об индексации, где прописано, что зарплата должна быть не ниже уровня потребительских цен, я считаю, что нам нужно ставить задачу выше этого уровня», — отметил губернатор Алексей Текслер.

К 2024 году доходы южноуральцев должны вырасти на 50%. Губернатор обозначил, что профсоюзам необходимо быть в куще всех событий, происходящих в стране, и живо реагировать на изменения и вызовы, для этого Алексей Текслер предложил осуществлять совместный мониторинг ситуаций в коллективах на производстве.

В свою очередь Олег Екимов предложил не ждать заключения трехстороннего соглашения на 2021 и последующие годы, а внести изменения в уже действующее.

«Можно обсудить это предложение с объединением работодателей, потому что, если достигать роста заработных плат в полтора раза, то нужно в год повышать оплату труда на 8%», — сказал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Федерация профсоюзов Челябинской области является крупнейшим общественным объединением, в которое входит больше полумиллиона работников различных сфер.