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/ На 5 человек больше: в региональном отделении «Единой России» произошли кадровые перемены

На 5 человек больше: в региональном отделении «Единой России» произошли кадровые перемены

Так партия переизбрала региональный политический совет и наметила планы на год.
сегодня в 17:21
  |  Общество

В Челябинской области состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На ней был переизбран политический совет, теперь вместо 110 человек, в него входит 115. Владимир Мякуш сложил с себя полномочия секретаря регионального отделения и был вновь избран на эту должность. Также, были обновлены задачи, которые стоят перед членами партии.

Мы должны усилить влияние на реализацию всех процессов, которые проходят в области. Конечно самое главное, это реализация стратегии, которая будет завтра утверждена на заседании законодательного собрания, внесенная губернатором Челябинской области и рассчитана до 2035 года. Ещё одна важная задача — это работа на выборах, которые пройдут в Челябинской области в этом году. Речь об избрании губернатора, а также депутатов Челябинской городской думы. — подчеркнул Владимир Мякуш.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов отметил, что партии отведена ключевая роль в очень сложных кампаниях.

И на мой взгляд сегодня очень важно все партийные проекты сконцентрировать вместе и реализовывать так, чтобы каждый житель Челябинской области почувствовал конкретный эффект от реализации этих партийных проектов. — отметил Владимир Бурматов.

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