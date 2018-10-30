/ На 25% вырос объем валового регионального продукта в Челябинской области

За последние 4 года показатель достиг отметки в 1 трлн 270 млрд рублей.

Объем ВПР в Челябинской области вырос на 25%. Всего 4 года назад, в 2014-м, его сумма составляла 972 млрд рублей, однако уже в 2017-м показатель вырос и достиг отметки в 1 трлн 270 млрд рублей. Глава региона Борис Дубровский отметил, что такой весомый рост связан со здоровым протекционизмом, поддержкой местных предприятий и развитием внутриобластной кооперации — тремя слагаемыми успеха, обеспечивающими прочный фундамент для южноуральской экономики.

Так, наибольший рост показали предприятия, задействованные в сельском хозяйстве, обработке, добыче полезных ископаемых и строительстве. На текущий момент Южный Урал занимает 6 позицию по объему отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающих производствах в стране. Вырос и основной капитал региона — его сумма составила 838,1 млрд рублей. Помимо того, благодаря крупным инвестпроектам южноуральцы получили более 7800 рабочих мест.

Одну из решающих ролей в этом сыграл государственный фонд развития промышленности Челябинской области, основанный губернатором Борисом Дубровским в 2016 году. Благодаря его появлению и работе было профинансировано восемь крупных инвестпроектов, что позволило привлечь в область более полмиллиарда рублей инвестиций. Помимо того, начали работу пять промышленных кластеров (приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный кластер и «УРАЛАГРОМАШ») и два индустриальных парка («Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк»). В планах — еще два кластера и четыре парка, один из которых сейчас — индустриальный парк «Малая Сосновка» — на стадии завершения.

Индустриальные парки работают во многих территориях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача у индустриальных парков одна — создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. Собственно, мы этим и занимается. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, по данным Российского экспортного центра, в 2017 году Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому, неэнергетическому экспорту в такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран. С 2014 по 2017 годы объем экспорта составил 18 485,3 млн долларов США. Положительно на этом сказался рост объема промышленного производства, так как в его структуре почти 90% составляют черные и цветные металлы. Несмотря на то что продолжают действовать санкции со стороны США и ЕС, в 2017 году экспорт увеличился за счет развития восточноазиатского направления с такими странами, как Индия, Иран, Корея, Китай, Вьетнам, Киргизия.

Добавим, сейчас состояние южноуральской экономики оценивается как стабильное.