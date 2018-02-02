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Музей Сталинградской битвы открыл свои двери для южноуральцев

Честь открыть экспозицию выпала ветеранам-участникам тех событий.
вчера в 16:14
  |  Общество

Сегодня, 2 февраля, в одной из школ столицы Южного Урала открылся музей Сталинградской битвы. Экспозиция включает в себя более 100 экспонатов, которые на протяжении двух лет собирали ученики. Открыли экспозицию ветераны войны, также там присутствовали первые лица.

Мы вспоминаем дату, благодаря которой произошел перелом Великой Отечественной войны. После победы в Сталинградской битве русский народ больше не терпел поражений перед немцами. Музей, который мы сегодня открываем — это частичка той истории, тех событий, это память о 400 челябинцах, не вернувшихся с той битвы. Здоровья, счастья, мира над головой, а ветеранам — низкий сыновий поклон. — поприветствовал гостей торжества глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Открытие музея стало очередным этапом в большом патриотическом проекте «Маршрут Танкограда», который второй год реализуется по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Сегодня у нас есть возможность своими глазами видеть живых свидетелей истории, и наша главная задача — сохранить их наследие, увековечить память и ценности, за которые боролись наши предки. — сказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

166-я и 99-я танковые бригады, сформированные в Челябинской области, вступили в Сталинградское сражение в июле 1942 года и стали участниками важнейших боев в легендарной битве. Челябинские бойцы потеряли почти всю технику и личный состав, но справились с задачей и вывели войска, оказавшиеся в окружении. Открытие музея в Челябинске стало данью памяти тем людям и событиям.

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