В Челябинске закупили новые уборочные машины

Центральный район города пропылесосят в ближайшее время.

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В Челябинске появилась новая техника для уборки города. Шесть новых машин будут наводить порядок в Центральном районе в тестовом режиме.

Данные автомобили щетками собирают мусор, а также поливают улицы водой. Таким образом, им удается максимально эффективно справляться с пылью.

«В городе есть ряд машин занимающихся обеспыливанием, но габариты не позволяют убирать тротуары. Но такая машина может с легкостью заниматься таким видом деятельности. Также машину можно доукомплектовать, чтобы она превратилась в поливомоечную машину для работы в парках и общественных пространствах», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор компании подрядчика по уборке дорог Виген Мхиторян.

Зимой шесть новых машин смогут убирать снег, а вместо воды распределять по тротуарам песок.

Пока уборка будет производиться на улицах Центрального района Челябинска.

«Это будет бульвар Ленина, это будет Алое поле, тротуары в Центральной части проспекта Ленина. Они будут работать, сотрудники набираться опыта, а горожане почувствуют на себе эффективность работы этой техники», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

На закупку техники потратили 140 миллионов рублей. В эту сумму также заложена стоимость поливальных машин и измельчителей веток. Если администрации города понравится, как будут работать новые машины, такие же будут закуплены и в остальные районы города.