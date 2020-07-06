Наталья Котова поручила проверить, как управляющие компании проводят уборку во дворах

Глава Челябинска подчеркнула, что нужно обратить внимание на сорняки и мусор.

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Мэр Челябинска Наталья Котова во время традиционного аппаратного совещания сегодня, 6 июля 2020 года, уточнила, какие работы на данный момент проводят на дворовых территориях города.

«По национальному проекту „Формирование современной городской среды“ на 52 дворовых территориях проводятся работы. Всего выполнено 27% от общего объема работ», — доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Наталья Котова отметила, что необходимо проверить работу управляющих компаний и уточнить, насколько они справляются со своими задачами.

«Я еще раз заостряю ваше внимание на уборке дворовых территорий. Я имею в виду траву и сорняки. На этой неделе я не была только в Ленинском районе. Насколько управляющие компании покоси траву, убрали мусор, что происходит возле мусорных площадок. Возьмите представителей управляющих компаний, сделайте обход», — подчеркнула глава города.

Кроме того, Наталья Котова поручила проверить дворы, которые не попали в этом году в национальный проект, чтобы составить список территорий, нуждающихся в благоустройстве уже в 2021 году.