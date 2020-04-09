В Челябинске наведут порядок до майских праздников

Главы территорий будут выполнять задание Натальи Котовой.

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В Челябинске дорожные рабочие продолжают наводить порядок на улицах города. Об этом сообщил начальник Управления информационной политики администрации Владимир Сафонов.

«Главы районов Челябинска готовы выполнить поручение Натальи Котовой и завершить основные работы по уборке территорий до 1 мая. Официально мероприятия по санитарной очистке продлятся до 1 июня, но уже на майские праздники в городе должно быть чисто и красиво», — сообщает Владимир Сафонов.

Подрядчики, работники коммунальных служб, а также главы районов будут поддерживать чистоту в городе.