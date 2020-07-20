Можно ли купить здоровье, обсудят в новом выпуске «Юридической мясорубки»

Передачу можно посмотреть в четверг, 23 июля, на телеканале ОТВ.

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В новом выпуске шоу «Юридическая мясорубка» в студию придет директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Агата Ткачева. Вместе с ней ведущий обсудит, можно ли купить здоровье.

Также в передаче поднимут вопрос демографии в селах, обсудят, куда потратить бюджетные деньги, и переселение пенсионеров. Зрителям расскажут о прямых выборах сельских глав, обсудят проблемы ветеранов.

Новый выпуск «Юридической мясорубки» выйдет в эфире телеканала ОТВ в четверг, 23 июля, в 19:50. Свои истории в передачу может прислать любой житель Челябинской области. Письма с жалобами или описанием проблем необходимо направлять на электронную почту pomogite74@yandex. ru, или на страницы в «Инстаграме»: Lebedev_a и «Телеграме»: a_lebedev.