Медиахолдинг ОТВ поддержал Савву Ярыгина

Журналисты издания отправили мальчику несколько пачек макулатуры.

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ОТВ поддержало акцию челябинского школьника Саввы Ярыгина. Сотрудники медиахолдинга собрали для мальчика макулатуру, которая впоследствии станет футбольными мячами для детей из детских домов города. Юный челябинец вырученные от сдачи вторсырья средства тратит на спортинвентарь для сирот.



Напомним, Савва Ярыгин стал известные после того, как в сеть попало видео, на котором ребёнок организовывает сбор макулатуры, чтобы помочь детским домам. Бумагу мальчик меняет на футбольные мячи. Поступок Саввы вдохновил простых челябинцев, которые начали массово носить макулатуру к точке сбора. Затем к делу подключились официальные организации, такие как министерство экологии. Не остался в стороне и хоккейный «Трактор». Также к рядам поддержавших мальчиков организаций присоединилось и ОТВ.

«Каждый день мы откладывали по десятку листов в сторонку. Редакторы, корреспонденты, монтажёры — у всех скопилась приличная стопка»,— поделились сотрудники медиахолдинга ОТВ.

История Саввы стала известна на всю страну. Вскоре мальчика поддержали прославленные футболисты настоящего и прошлого. Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба пригласил челябинца на матч национальной команды, прославленный в прошлом игрок, а ныне спортивный эксперт Александр Мостовой позвал мальчика в тренировочный лагерь.