Для впервые голосующих избирательные комиссии подготовили презенты

Участки продолжают готовить к приему граждан с учетом мер профилактики коронавируса.

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Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обретас в ходе пресс-конференции сегодня, 19 июня, рассказал, что молодых людей, которые впервые придут на участки для голосования по поправкам в Конституцию, по традиции будут ждать небольшие подарки. По плану это будут блокноты, вымпелы с флагом России и силиконовые браслеты. Чтобы получить презент на участок стоит прийти пораньше, но необходимо помнить о мерах профилактики. Готовы к этому и участковые избирательные комиссии.

«Мы не ожидаем всех избирателей к 1 июля. Мы ожидаем, что с 25 по 30 число предоставим гражданам право проголосовать до дня голосования в помещениях УИК. И в эти же сроки мы сможем прийти к тем гражданам, которые напишут заявление и пожелают проголосовать из дома. Поэтому таким образом мы хотим эти пиковые нагрузки снизить, чтобы у всех была возможность проголосовать», — рассказал Сергей Обертас.

Избирательные комиссии придерживаются всех рекомендаций, которые опубликовал Роспотребнадзор. Для нанесения разметки была закуплена сигнальная лента, которая будет обозначать необходимую дистанцию. Этих меток необходимо будет придерживаться голосующим в помещении УИК, по аналогии с магазинами и другими общественными местами.

«К сожалению, сам даже вчера тестировал себя, рисковал, скажу больше, людям чаще всего все равно. Вот он встал, уперся тебе в спину, у него все хорошо. Вчера за мной таким образом стояла девушка в положении, как люди не боятся? Я не знаю. А про презенты впервые голосующим — у нас молодежь мало в 9 утра просыпается, поэтому, думаю, проблем никаких не будет», — высказался Сергей Обретас.

Избирательные комиссии также будут предлагать избирателям соблюдать меры социальной и санитарной дистанции.