Алексей Текслер ежедневно проводит онлайн-совещания с главами городов и районов

Губернатор рассказал, как организована работа правительства и местных властей в период карантина.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как работает областное правительство, а также муниципалитеты во время обязательной самоизоляции. Ежедневно проводятся заседания штаба и держится связь с руководителями ведомств и министерств.

«Откровенно скажу, разных вопросов много возникает у граждан, у работодателей. Мы ищем баланс между ограничительными мероприятиями и тем развитием, тем функционированием экономики, которые необходимы и достаточны для поддержания в надлежащем состоянии всех жизненно важных отраслей на территории нашего региона. Также нахожусь в постоянном контакте с крупнейшими компаниями, лично общаюсь с руководителями. В целом наблюдаем за ситуацией. Также есть у нас определенные прогнозы о том, как ситуация будет развиваться, я пока их озвучивать не буду», — пояснил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем, однако жителей все также просят оставаться дома.