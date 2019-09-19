1000 гостей, почетный караул и академический хор: в Челябинске репетируют инаугурацию

Алексей Текслер вступит в должность губернатора уже завтра.

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Завтра, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступит в должность губернатора Челябинской области. Торжественная церемония инаугурации состоится в театре драмы имени Наума Орлова. Как отметили организаторы, это далеко не шоу, это праздничное торжественное событие. В программе вынос конституции Российской Федерации, устава Челябинской области, а также исполнение двух гимнов: страны и региона.

«Главная роль в этом мероприятии среди коллективов уделена оркестру ЧВВАКУШ, есть наша гордость — рота почетного караула, и, конечно, хор Челябинского государственного академического театра оперы и балета, который будет исполнять гимн Челябинской области», — рассказала Диана Малышева, режиссер инаугурации.

Ожидается, что в зале в момент церемонии будет находиться порядка 1 000 гостей, все они придут поздравить Алексея Текслера с официальным вступлением в должность губернатора Челябинской области.

«Вся церемония будет длиться 40 минут, она не такая уж большая, но она выверена поминутно. Мы ждем на церемонии полномочного представителя президента Российской федерации, министра энергетики РФ, губернатора Курганской области, митрополита, также будут общественники, ветераны, учителя, врачи — лучшие люди Челябинской области будут в этот день в зале», — подчеркнула Диана Малышева.

На церемонии инаугурации военный оркестр ЧВВАКУШ исполнит три фанфары, которые будут чередоваться, два встречных марша, гимн Челябинской области и Российской Федерации.

«Инаугурация губернатора является очень значительным событием, потому что губернатор, кроме всего прочего, является командующим на случай военных действий, командующим войсками Челябинского военного гарнизона. Поэтому для нас это почетно и интересно», — отметил Юрий Минин, дирижер оркестра ЧВВАКУШ.

Вступление Алексея Текслера в должность губернатора будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОТВ, а также в режиме онлайн на сайте 1obl. tv и в официальных сообществах сайта «Первый областной. Съемочная группа из 20 человек в режиме реального времени сообщит о происходящем в театре драмы.

«Мы привезли сюда в театр драмы все наше телевизионное и передвижной телевизионной станции, это будет экран и камеры, которые будут работать на радиоканалах. Для нас это, конечно, очень важная и серьезная миссия, мы надеемся, что мы с ней справимся, потому что опыт такой у телеканала ОТВ есть. И первые шаги нового губернатора Челябинской области мы покажем в прямом эфире и покажем все детали этой церемонии», — рассказал Павел Михайлов, заместитель генерального директора медиахолдинга ОТВ по специальным проектам.

Торжественная церемония начнется завтра, 20 сентября, в 11:00. После ее окончания Алексей Текслер официально станет губернатором Челябинской области. Сайт "Первый областной" также будет вести текстовую трансляцию с мероприятия.