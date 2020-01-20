«Мы нужны были тёте только из-за пособий»: новые подробности жизни сестёр, изъятых у опекуна

Девочки страдали и от побоев, и от пьяных компаний, которые приводила в дом тётя.

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История о двух девочках и их сестре-инвалиде с ДЦП, которых органы опёки забрали у тёти в Челябинской области, ещё не окончена. В интервью изданию RT девочки рассказали, что их тётя злоупотребляла алкоголем, а её гражданский муж даже избивал воспитанниц. И дети нужны были женщине якобы лишь для того, чтобы получать пособия, а в дальнейшем — и квартиру старшей недееспособной Лизы.

Уже более полугода 15-летняя Лена и 11-летняя Люба живут в новой приёмной семье. И возвращаться к тёте не хотят. По их словам, в доме творились настоящие ужасы: Наталье Галеевой было не до девочек, она злоупотребляла спиртным вместе со своим гражданским мужем, часто приводила в дом пьяные компании и даже устраивала драки. Готовила она что-то редко, и денег почти никогда не было: девочкам приходилось зарабатывать на еду самостоятельно. Сёстры помогали соседям.

«Нас часто держали взаперти, не выпускали гулять. Дядя Витя, гражданский муж тёти Наташи, мог ударить нас шлангом или ремнём. Мы нужны были тёте для того, чтобы ухаживать за Лизой»,— рассказала RT Лена Кудрявцева.

Младшая сестра Люба полностью подтверждает её слова и добавляет, что было бы лучше, если бы органы опёки забрали их у тёти раньше. Ведь в доме было опасно находиться из-за того, что тот самый дядя Витя часто лежал в постели с непотушенной сигаретой, а в комнатах был беспорядок из-за разбросанных вещей и бутылок.

Опекунство Наталья Галеева оформила на девочек в 2015 году, когда мать лишили родительских прав, а отца посадили в тюрьму. В 2018 году Лизе, достигшей 18-летия, администрация должна была дать квартиру, чего не было сделано. Тогда Наталья Галеева начала разбирательство. Вскоре после этого во время очередной проверки сотрудники органов опёки решили изъять у женщины воспитанниц из-за плохих условий. Лену и Любу отдали в другую семью, а Лизу — в реабилитационный центр. Тётя считает, что девочек забрали необоснованно, однако суд с соцслужбой согласился.

Сама Наталья все обвинения девочек ранее отрицала и даже заявляла, что хочет вернуть детей. В первую очередь, старшую Лизу. Младшие сёстры рассказали, что не хотят возвращаться к бывшему опекуну.