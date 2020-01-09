Главу реабилитационного центра могут уволить после скандала с изъятием девушки с ДЦП

Первый заместитель губернатора вмешалась в скандал в Сосновском районе.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пообещала разобраться в скандальной ситуации, развернувшейся после того, как трех сестер изъяли из семьи опекуна в Сосновском районе. Младшие девочки попали в новую приемную семью, а недееспособную старшую девушку Лизу отправили в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск. Наталья Галеева, тётя-опекун, у которой забрали воспитанниц, была обеспокоена тем, что Лиза в центре стала выглядеть и чувствовать себя хуже.

В учреждении прошла проверка. Она выявила нарушения. Например, отсутствие противопролежневого матраса.

«11 января мы готовы выехать на место вместе с представителями общественности, уполномоченным по правам человека, чтобы совместно эту ситуацию разобрать. Мы заинтересованы в открытости этой ситуации, чтобы нам совершенствовать и наводить порядок в системе долговременного ухода за такими людьми», — рассказала сайту «Первый областной» Ирина Гехт.

Сейчас же 20-летнюю Лизу перевезли в паллиативный центр в Челябинске, где девушке будет оказана необходимая помощь и уход.

«По руководителю реабилитационного центра, скорее всего, будут приняты организационные выводы», — подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, тётя Лизы считает, что племянниц у неё забрали незаконно, однако в соцзащите настаивают, что женщина плохо ухаживала за детьми.