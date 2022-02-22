На Челябинскую область надвигаются снегопады и метели

На дорогах ожидается гололедица

В среду, 23 февраля, в Челябинской области ожидается непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снегопады, метели и сильный ветер. При этом в регионе будет аномально тепло.

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает до −5, −10°C, в низинах столбики термометров покажут до −15°C, в горах будет теплее — −5, 0°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C, на юге области до −5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в горах осадки будут умеренными. В отдельных районах обещают метели. Гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 13 до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −7, −9°C. Небольшой снег. Днем столбики термометров достигнут +2, +4°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Региональный Миндортранс предупредил водителей о метелях и снегопадах и рекомендовал воздержаться от длительных поездок.