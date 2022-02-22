Водителей Челябинской области предупредили о предстоящей метели

На западе региона ожидается сильная гололедица

В Челябинской области предстоящей ночью и днем 23 февраля ожидается мокрый снег, на крайнем западе региона — сильные метели. Такой прогноз со ссылкой на данные Гидрометеоцентра дает региональный Миндортранс. В ведомстве предупреждают водителей о гололедице на дорогах.

Февраль по традиции — время метелей и гололедицы. В этом году он подтверждает ожидания: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупреждает о предстоящих метелях 23 февраля.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного, метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны», — обратились в ведомстве к автолюбителям.

Напомним, в 2021 году в некоторых районах Челябинской области объявили ЧС из-за непогоды. Сотни автомобилистов застряли в дороге в пургу. Вызволиться из снежного плена им помогали спасатели и добровольцы.