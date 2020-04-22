«Мы не можем закрыть конюшню»: конный клуб о работе в период самоизоляции

Помощь лошадям оказал Минсельхоз, а также простые люди.

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В Челябинске сотрудники конного клуба «Гармония» ухаживают за своими питомцами и во время режима самоизоляции. Основной доход клуба — посетители, которые занимаются с лошадьми, сейчас отсутствует, но 12 лошадей, находящихся в собственности клуба, необходимо кормить.

«Лошади едят точно также, как ели. У нас нет возможности закупить сено впрок, нет возможности его хранить, мы находимся в центре города. Закупаем объем на неделю, на те деньги, которые мы заработали. Когда я поняла, что ситуация может оказаться затяжной, мне стало тревожно. Просто закрыть конюшню и сказать, что вы не будете есть, мы не можем. Люди начали звонить, спрашивать, чем нам помочь. Первое время я идентифицировала переводы, потом начали отправлять деньги из разных городов России. Я никогда не чувствовала такой поддержки от людей, мы и не просили никогда помощи. Подключилось министерство сельского хозяйства к нашей проблеме, Племенное хозяйство России помогли нам с сеном, „Равис“ предоставили автомобиль, чтобы его довезти», — рассказала руководитель конного клуба «Гармония» Наталья Потанина.

Теперь лошади обеспечены сеном на ближайший месяц, но кроме этого им необходимы зерновые культуры, а также морковь, как средство витаминизации. Каждую лошадь в клубе кормят исходя из ее возраста и особенностей здоровья. Молодые лошадки могут есть одно сено, тем, кто постарше, нужен прикорм.

«Лавине уже 29 лет, по человеческим меркам ей почти 90 лет. Она не зарабатывает деньги, а учит детей общению с лошадьми. Ей в день, помимо сена, нужно несколько килограммов зерновых культур, чтобы поддерживать ее состояние. Кроме того, в день лошади съедают до килограмма моркови», — говорит Наталья Потанина.

Если у вас есть желание и возможность поддержать конный клуб «Гармония», то способы помочь вы можете увидеть на странице клуба в социальных сетях.