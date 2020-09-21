Уникальный генератор разработали ученые в ЮУрГУ

В мировой практике еще не применяли подобную конструкцию.

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Идея создания уникальной конструкции генератора появилась у ученых Южно-Уральского государственного университета. Ее представил аспирант кафедры «Теоретические основы электротехники» Николай Неустроев.

Благодаря магнитному и газодинамическому подвесу новой конструкции будут снижаться потери при производстве электроэнергии, а также повысится надежность ее работы.

«В используемых на данный момент радиальных магнитоэлектрических генераторах основным недостатком являются большие магнитные потери в стали из-за высокой частоты перемагничивания. Это создает следующие проблемы: уменьшается КПД, тепловые потери надо отводить при помощи сложной системы охлаждения, усложняется система контроля и управления. Применение специальных сталей и ослабление магнитного потока только уменьшают проблему, но не решают ее. Цена изделия при этом существенно возрастает. Мы предлагаем использовать генератор на постоянных магнитах с аксиальным магнитным потоком и диамагнитным якорем. В нем стального сердечника просто нет, а значит, нет и этих проблем. Повышается КПД, упрощается конструкция, снижается цена изделия», — комментирует новую конструкцию Николай Неустроев.

На данный момент Николай Неустроев и заведующий кафедры «Теоретические основы электротехники» Сергей Ганджа проводят расчеты, чтобы определить наиболее оптимальный вариант комбинации подвесов. Благодаря тому, что идея нашла отклик в Российском фонде фундаментальных исследований и получила грант на конкурсе «Аспирант», ученые смогут создать макет. Именно он позволит проверить на практике, как будет работать новая конструкция.

В дальнейшем ее смогут использовать для электроснабжения автономных объектов: от самолетов и военной техники, до бытовых нужд.