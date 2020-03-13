«Мы будем это делать, не дожидаясь бюрократических проволочек»: Алексей Текслер о реализации нацпроекта «Экология»

В Челябинске состоялось заседание Совета по экологической политике.

Послушать 00:00

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов провел заседание Совета по экологической политике в Челябинске. На нем присутствовали все губернаторы регионов Уральского федерального округа. В рамках заседания обсудили реализацию национального проекта «Экология». В том числе замену автобусов на транспорт на газомоторном топливе, ограничение допустимых норм выбросов, сортировку и переработку отходов и прочие меры, которые реализуют в Челябинской области для улучшения экологической обстановки.

«Я надеюсь, что в этом году мы сможем существенно продвинуться вперед в этом направлении. Для нас это крайне важно. Сегодня мы обсудили и темы "Чистой воды", "Чистого воздуха", "Чистой страны". Это и вопросы обращения с отходами, и, мне кажется, в настоящий момент мы получили такой позитивный импульс. Уверен, что те решения, которые мы приняли сегодня, позволят нам быстрее и качественнее влиться в показатели нацпроекта "Экология"», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Челябинская область участвует в 19 проектах. 25 целевых показателей выполнены, это является индикатором эффективности, однако проблем, которые необходимо решить, в регионе остается еще много.