Минэкологии в Челябинской области приостанавливает плановые проверки на предприятиях

Рейды будут проводиться только в период неблагоприятных метеоусловий.

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В Челябинской области приостанавливают проведение плановых проверок министерством экологии. Кроме того, проверки по линии охотнадзора также временно не будут проводиться. Об этом сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

«Запрет не распространится на проведение рейдовых мероприятий в период НМУ. Также будут проводиться внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни или здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил Виталий Безруков.

Проверки, которые начали проводить до 23 марта, постараются завершить в ближайшее время.