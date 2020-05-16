Число заболевших коронавирусом в Магнитогорске продолжает расти

Прирост инфицированных идёт за счёт семейных очагов.

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Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Например, в Магнитогорске на сегодняшний день уже выявлено 389 случаев заболевания. И оперативный штаб продолжает фиксировать ежедневный прирост.

Как отмечают в администрации города, увеличение числа заболевших идёт не за счёт вновь выявленных, а за счёт семейных очагов. Например, в семье из Таджикистана, которая уже давно проживает в Магнитогорске, коронавирусом болеют не только её члены, но и родственники, и соседи. Всего по нему уже 89 человек, и это цифра продолжает расти с каждым днём.

«Чем ответственней горожане будут относиться к соблюдению масочного режима и самоизоляции, тем быстрее обстановка сможет стабилизироваться, а значит, и жизнь в городе вернется в привычный ритм»,— рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области уже 1609 заболевших коронавирусом. 543 человека выздоровели, 18 человек умерли, причём 7 из них — в Магнитогорске.