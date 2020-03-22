Мужчину, совершившего серию краж из садовых домов, задержали в Копейске

В каждом случае подозреваемый сбывал похищенное.

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В Копейске Челябинской области мужчина, временно проживавший в одном из домов садового товарищества, пробрался в чужой дом и украл электроинструменты. В полицию с заявлением обратился 34-летний местный житель.

Пострадавший объяснил полицейским, что кто-то пробрался в его садовый домик и вынес оттуда электроинструменты и другое имущество. Ущерб мужчина оценил в 13 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Миасса. Молодой человек рассказал, что похищенный инструмент и металлические изделия продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

«В ходе дальнейшей работы с задержанным сотрудники полиции установили его причастность к совершению семи аналогичных преступлений. Часть похищенного изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ „кража“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.